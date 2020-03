Celle/Uelzen. Eine "filmreife" Flucht legten mehrere Einbrecher in der Nacht zum Montag in den Landkreisen Celle und Uelzen hin. So beschrieben es die zuständigen Polizeistellen in Celle und Lüneburg am heutigen Montag.

Gegen 2:30 Uhr bemerkten Anwohner in der Ortschaft Hermannsburg im Landkreis Celle den Einbruch in einen Handyshop in der Celler Straße und alarmierten die Polizei.

Die mutmaßlichen Täter hatten eine Schaufensterscheibe eingeschlagen, um mehrere Mobiltelefone und Tablets zu entwenden. Die Gruppe junger Männer flüchtete in einem Audi mit gestohlenem Kennzeichen.

Von Celle nach Uelzen: Verfolgung mit mehreren Streifenwagen

Die Verfolgungsfahrt dauerte über eine Stunde, die Männer flüchteten mit hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße 71 in Richtung Uelzen und dann weiter bis nach Holdenstedt. Dort mussten sie die Fahrt beenden, da ihr Auto bei der Flucht beschädigt worden war.

Der vermeintliche Fahrer, ein 18 Jahre alten Uelzener, wurde vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug stellten die Beamten Diebesgut aus dem Handyshop und Aufbruchswerkzeug sicher.

Hubschraubereinsatz blieb erfolglos

Zwei weitere Mittäter flüchteten zu Fuß, die Polizei setzte für die weitere Fahndung einen Hubschrauber ein. Dieser war bei Uelzen etwa eine halbe Stunde im Einsatz - ohne Erfolg. Die Männer sind weiterhin flüchtig, die Ermittlungen dauern an.