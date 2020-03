Unbekannter stiehlt Desinfektionsmittel aus Kita

Algermissen. Ein unbekannter Täter ist am Wochenende in eine Kindertagesstätte in Algermissen im Landkreis Hildesheim eingebrochen. Er entwendete Desinfektionsmittel sowie Bastelwerkzeug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge verschaffte der Täter sich Zugang zur Kita, indem er ein Fenster gewaltsam aufhebelte. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die genaue Tatzeit war zunächst unbekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.