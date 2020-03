"Earth Hour": Auch in Niedersachsen Licht aus für das Klima

Hannover. Als Mahnung für mehr Klimaschutz ist auch in Niedersachsen und Bremen zur "Earth Hour" am Samstagabend die Beleuchtung an vielen Gebäuden erloschen. In Hannover wurde das Licht am Neuen Rathaus und an Kirchen für eine Stunde abgeschaltet. In Bremerhaven nahm das Klimahaus an der Aktion der Umweltschutzorganisation WWF teil, die ein Zeichen für einen nachhaltigen Energieverbrauch setzen will. Auch viele Firmen und Privathaushalte löschten um 20.30 Uhr für geplant eine Stunde das Licht.