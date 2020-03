Vier Doppelhaushälften in Brand: 450 000 Euro Sachschaden

Dinklage. Am Freitagabend haben in Dinklage vier Doppelhaushälften gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 450 000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Dachstühle der zwei Doppelhäuser seien komplett ausgebrannt und die Häuser somit nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Von den zehn gemeldeten Bewohnern wurde niemand verletzt. Die 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnhäuser. Die Brandursache war zunächst unklar.