Jork. In Jork (im Landkreis Stade) wurde eine 57 Jahre alter Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor schwer verletzt. Etwa 50 Rettungskräfte versuchten den Verunglückten aus dem Wrack zu befreien. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Westerjork.

Der Dacia-Fahrer war aus Richtung Ortsmitte gekommen und in Richtung Mittelnkirchen gefahren. Kurz vor der dortigen Tankstelle geriet er dann aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm zu der Zeit ein 55-jähriger Traktorfahrer mit einem mit Großkisten mit Äpfeln beladenen Anhänger entgegen.

Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus dem Wrack mit schwerem Gerät

Der Dacia prallte gegen die vordere linke Anhängerecke. Durch die Wucht des Aufpralls riss die Achse unter dem Anhänger heraus. Das Auto wurde herumgeschleudert und blieb auf der Straße schwer beschädigt stehen. Der 57-jährige Jorker wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den etwa 50 eingesetzten Feuerwehrleuten aus Jork, Borstel, Ladekop und Hove mit schwerem Rettungsgerät in einer schwierigen Rettungsaktion befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch die Stader Notärztin und die Besatzung eines Rettungswagens sowie die Rettungskräfte des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29 wurde er schließlich mit schweren Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen. Der Traktorfahrer aus Neuenkirchen hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro

Der Obstmarschenweg musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr innerhalb des Ortes umgeleitet. Zu größeren Behinderungen kam es dabei nicht.

Der Dacia wurde bei dem Unfall total zerstört, der Anhänger schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu der Fahrweise des Daciafahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162/91 38 30 bei der Jorker Polizeistation zu melden.