Seltene Binnendünen sollen stärker geschützt werden

Hannover/Rotenburg. Seltene Binnendünen sollen in Niedersachsen besser geschützt werden - denn Dünen gibt es nicht nur am Meer, sondern auch im Landesinneren. Die sogenannten Binnendünen erstrecken sich derzeit über eine Fläche von rund 670 Hektar, wie Tom Kutter vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Binnendünen sind heute so selten, dass sie europaweit zu schützende Lebensräume mit einer hoch spezialisierten Flora und Fauna sind", erklärte Kutter, der in Niedersachsen als Koordinator für das EU-Projekt "Atlantische Sandlandschaften" zuständig ist.