Corona: Pause bei den Dreharbeiten für die "Roten Rosen"

Lüneburg. Die in Lüneburg spielende ARD-Telenovela "Rote Rosen" unterbricht wegen der Corona-Epidemie die Dreharbeiten. "Wir drehen noch bis Freitag und pausieren dann", sagte Produzent Emmo Lempert am Dienstag. "Nach unserer jetzigen Planung können wir ohne Unterbrechung auf Sendung bleiben", meinte er. "Zum Glück ist noch niemand von uns infiziert und muss in Quarantäne." Aktuell habe man alle vom Robert Koch-Institut vorgegebenen Maßnahmen und mehr beim Dreh umgesetzt, betonte Lempert.

"Wir sind mit dem Dreh rund neun Wochen voraus", sagte Produktionssprecher Dieter Zurstraßen. Für die Fans gebe es zunächst also keinen Grund zur Sorge. Für die "Roten Rosen" wurden in Lüneburg schon mehr als 3100 Folgen abgedreht. Täglich entsteht von Montag bis Freitag unter Federführung des NDR eine Episode. Mit jeder neuen Staffel kommt eine neue Hauptdarstellerin. Derzeit ist Claudia Schmutzler auf der Suche nach dem zweiten Glück.