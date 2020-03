Lüneburg. Die Polizei in Niedersachsen hat am Mittwochmorgen im Kampf gegen die Drogenkriminalität mehr als ein Dutzend Wohnungen, Häuser und Gebäudekomplexe in verschiedenen Lüneburger Stadtteilen durchsucht. Bei der gezielten Aktion waren laut Polizei mehr als 250 Beamten beteiligt, unter anderem auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) und das Mobile Einsatzkommando (MEK).

Zuvor haben Lüneburger Drogenfahnder monatelang mehrere Beschuldigte observiert. "Das Verfahren richtet sich gegen mehrere erwachsene Tatverdächtige aus der Region wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmittel", sagt ein Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg.

Bei den Durchsuchungen waren neben den Spezialeinheiten auch Beamte der Bereitschaftspolizei und Hundeführer im Einsatz. Wie viele Verdächtige festgenommen werden konnten und ob Beweismaterial sichergestellt wurde, konnte die Polizei bislang noch nicht sagen. Die Aktion dauerte am Vormittag noch an.