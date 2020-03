Elsdorf. Am frühen Sonnabendmorgen ist auf der Autobahn 1 nahe Elsdorf im Landkreis Rotenburg ein Lastwagenfahrer verunglückt und in einen Wassergraben gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann gegen 5.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn in Richtung Hamburg ab. Dabei durchbrach der Lkw mit Siloauflieger den Wildschutzzaun und landete in einem Wassergraben.

Rettungsdienst und Polizei befreiten den schwer verletzten Fahrer durch eine Seitenscheibe aus dem verkeilten Fahrzeug. Er kam notarztbegleitet in ein nahes Krankenhaus. Warum der LKW-Fahrer von der gerade verlaufenen Autobahn abkam, ist bisher unklar.

Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen Richtung Hamburg

Sekundenschlaf könne laut Einsatzkräfte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr richtete in dem Wassergraben aufgrund des aufgerissenen Diesel-Tanks Ölsperren ein. Für die Bergungsarbeiten mit drei Kränen muss die Autobahn zwischen Bockel und Elsdorf in den nächsten Stunden in Richtung Hamburg auf eine Spur verengt werden. Es hat sich bereits ein Stau gebildet. Die Vorbereitungen für die Bergungsarbeiten laufen.