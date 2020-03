Zeugenaufruf: Zwei Unbekannte treten 13-Jährigen gegen den Kopf

Am Montagmorgen gingen zwei Unbekannte auf einen 13-jährigen Jungen in Dannenberg los. Sie schlugen ihn und versetzten ihm einen Tritt gegen den Kopf (Symbolbild).

Dannenberg. Am Montagabend haben zwei unbekannte Jugendliche einen 13-jährigen Jungen geschlagen und gegen den Kopf getreten. Die Täter waren nach einem Streit auf Dorfplatz in der Straße Soven auf den Jungen losgegangen und später in Richtung Liepehöfen über die Felder davon gelaufen, teilte die Polizei Dannenberg mit. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Die Beamten bitten unter der Nummer 05861/985760 um Hinweisen zu den Tätern. Einer der Jugendlichen trug eine Brille, ein weißes Cappy und eine schwarze Winterjacke. Der zweite Täter war blond, hatte eine graue Jogginghose und schwarz-bunte Turnschuhe an. Beide sind etwa 1,80 Meter groß.

( lak )