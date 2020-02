Bienenseuche in Region Hannover erloschen

Hannover. Die für Menschen ungefährliche, aber für Bienen tödliche Seuche Amerikanische Faulbrut in der Region Hannover ist erloschen. Der Sperrbezirk um den Ort Uetze an der Grenze zum Landkreis Peine sei aufgehoben worden, teilte die zuständige Veterinärbehörde am Donnerstag mit.

Die Krankheit war dort im Juni vergangenen Jahres festgestellt worden. Fälle der Amerikanischen Faulbrut gab es damals auch im Landkreis Osnabrück und in Bremen. Die Krankheit infiziert die Bienenlarven und lässt sie absterben. Sie wurde in Uetze dadurch bekämpft, dass die Bienenvölker ohne ihre Larven in neue, saubere Bienenstände umgesetzt wurden, wie eine Amtstierärztin sagte.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Tierkrankheit. Auf den Menschen ist die Seuche nicht übertragbar. Auch kann der Honig befallener Bienenvölker bedenkenlos verzehrt werden.