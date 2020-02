Wolfsburg will Europa-League-Achtelfinale in Malmö

Malmö. Als Favorit tritt der VfL Wolfsburg heute im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League bei Malmö FF an. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel reicht den Niedersachsen bereits ein Unentschieden zum Einzug ins Achtelfinale. VfL-Trainer Oliver Glasner muss allerdings vor allem in der Defensive einige Ausfälle verkraften. Aus der Abwehr fehlen in Linksverteidiger Jérôme Roussillon und den beiden Rechtsverteidigern William und Kevin Mbabu drei Spieler. Zudem kann Mittelfeldmann und Kapitän Josuha Guilavogui um 18.55 Uhr (DAZN) nicht auflaufen.