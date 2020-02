Stade. Ein 84 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Kipplaster in Stade getötet worden. Nach Angaben der Polizei vom späten Nachmittag fuhr der Kipp-Lkw gegen 14.15 Uhr an der Bremervörder Straße rückwärts in eine Baustelle, als er den Mann aus Drochtersen erfasste.

Der Rentner soll die Bauarbeiten verfolgt und den rückwärts fahrenden Lkw nicht bemerkt haben. Der Lkw-Fahrer übersah den Rentner nach Polizeiangaben. Das Opfer wurde überrollt und lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben haben Zeugen den Unfall beobachtet und sofort den Notruf gewählt.

Die Polizeibeamten und die Besatzung eines Rettungswagens sowie eine Stader Notärztin hätten noch versucht, das Opfer wiederzubeleben. Der Mann verstarb jedoch an der Unfallstelle. Notfallseelsorger betreuten die Zeugen und die Angehörigen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.