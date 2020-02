Wie geht es weiter? Hannovers neuer OB ist 100 Tage im Amt

Hannover. Was hat er erreicht - was plant er? Nach fast 100 Tagen im Amt will Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay darüber aufklären. Heute will sich der Grünen-Politiker zu seinen bisherigen und künftigen Arbeitsschwerpunkten äußern. Am kommenden Wochenende werden die 100 Tage voll. "Ich möchte diese Stadt zusammenführen und eine Politik für alle machen", hatte Onay nach seinem Sieg auf der Treppe des Neuen Rathauses von Hannover gesagt. Ihm gehe es darum, Gräben zu überwinden.

Onays wichtigste Themen im Wahlkampf waren Vielfalt und Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Vor allem hatte er sich aber für eine Verkehrswende mit Verbannung der Autos aus dem Kern der Innenstadt bis 2030 stark gemacht. Die autofreie Innenstadt wolle er zur Chefsache im Rathaus machen, hatte Onay kürzlich angekündigt.

Onay hatte sein Amt am 22. November angetreten. Zuvor hatte die SPD über 70 Jahre den Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt gestellt. Auslöser der vorzeitigen Wahl war die Rathausaffäre um verbotene Gehaltszulagen, die den früheren OB Stefan Schostok (SPD) zum Rücktritt zwang.