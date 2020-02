Landtag befasst sich mit Anschlag von Hanau

Hannover. Die Sitzung des Landtags in Hannover beginnt heute (09.00 Uhr) mit einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags von Hanau. Außerdem will Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) zu Beginn auf die mutmaßlich rassistische Attacke eingehen, der insgesamt neun Menschen mit ausländischen Wurzeln zum Opfer fielen. Die CDU-Fraktion möchte sich in der Aktuellen Stunde am Vormittag ebenfalls mit dem Anschlag und den Lehren auseinandersetzen, die daraus gezogen werden müssen.

Weitere Themen am ersten Tag der Plenarsitzung sind die Krise bei der niedersächsischen Pflegekammer, die Frage eines Tempolimits auf Autobahnen sowie die Schaffung von mehr Sicherheit bei der Zulassung von Medizinprodukten. Beschlossen werden soll außerdem eine Reform des Raumordnungsverfahrens, wodurch die Planung von Großprojekten in Niedersachsen effizienter und schneller werden soll. Die Landtagssitzung dauert bis Donnerstag.