Niedersachsen/Bremen. Umgestürzte Bäume blockieren Straßen im Oberharz, teilte die Polizei in Niedersachen und Bremen mit. Sie rät Verkehrsteilnehmern, die B4 zwischen Torfhaus und Bad Harzburg sowie zwischen Hohegeiß und Nordhausen großräumig zu umfahren. Gesperrt ist auch die B494 im Okertal. Sturmtief "Yulia" hat in der Nacht zum Montag in Norddeutschland ansonsten keine großen Sturmschäden hinterlassen.

Sturmtief "Zehra": Regen, Schnee und stärkere Sturmschäden zu erwarten

Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, für Montag sei zunächst mit schwachem Wind und milden Temperaturen bis 10 Grad Celsius zu rechnen. Tagsüber bleibt es bedeckt. Von der Ems her kann es Regen, im Nordosten auch abendliche Schneefälle geben. An der Nordsee und in den Mittelgebirgen wird der Wind stärker.

Ungemütlicher wird es am Dienstag: Sturmtief „Zehra“ trifft zunächst Nordfriesland – der DWD erwartet hier orkanartige Böen mit Windstärke 11. Anschließend zieht das Sturmtief Richtung Süden weiter. An der Nordsee kann es zudem Schauer geben. Die Temperaturen bleiben mild bei Höchstwerten von 7 Grad in Nordfriesland und 9 Grad in Hamburg.