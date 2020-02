Ausreise von mutmaßlichem Clan-Mitglied: Thümler informiert

Hannover. In dem rätselhaften Fall des mutmaßlichen Clan-Mitglieds aus Montenegro, das in der Medizinischen Hochschule (MHH) in Hannover behandelt wurde, unterrichtet die niedersächsische Landesregierung heute den Landtag. An der Sitzung der Ausschüsse für Inneres und Wissenschaft wird unter anderem Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) teilnehmen. Er war nach seiner Auffassung zu spät über die Behandlung von Igor K. in der landeseigenen Uniklinik informiert worden. Für das Justizministerium wird Staatssekretär Stefan von der Beck erwartet. Aus dem Innenministerium hieß es, Minister Boris Pistorius (SPD) werde wahrscheinlich nicht teilnehmen.

Der 35-jährige Montenegriner, der das Land am Freitag per Ambulanzflug verlassen hat, war in der Klinik aufwendig von der Polizei bewacht worden. Zuvor hatte die Stadt Hannover in Abstimmung mit dem Innenministerium beschlossen, den Mann auszuweisen. An dem Polizeieinsatz und den daraus entstandenen Kosten hatte sich ein tagelanger Streit entzündet.