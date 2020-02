Teurer Cappuccino

Bückeburg. Immerhin: Dem Cappuccino ist nichts passiert. Als teurer Spaß hat sich das heiße Getränk für einen 30-Jährigen in Bückeburg im Landkreis Schaumburg erwiesen. Der Mann habe seinen Wagen ausgerechnet an einer Bushaltestelle geparkt, um zum Eiscafé nicht so weit laufen zu müssen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann ging es Schlag auf Schlag: Der Wagen einer 82-Jährigen streifte die offenstehende Autotür des Mannes, der gerade wieder eingestiegen war, beide Autos wurden beschädigt, die beiden Fahrer blieben aber unverletzt - und der Cappuccino im Becherhalter wurde nicht einmal verschüttet.

Die Folgen des Unfalls: Die 82-Jährige erhielt eine Anzeige, weil sie ein Auto beim Vorbeifahren beschädigt hat. Der 30-Jährige wiederum wird den Angaben zufolge belangt, weil er verbotswidrig in einer Bushaltestelle parkte.