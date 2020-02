Mutmaßliches Clan-Mitglied verlässt Klinik und reist ab

Hannover. Das mutmaßliche Clan-Mitglied Igor K. hat die Medizinische Hochschule Hannover verlassen. Der 35-Jährige sei per Helikopter der Bundespolizei auf dem Weg zum Flughafen, sagten Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums und der Polizei am Freitag. Das Ziel des mutmaßlichen Mafia-Mitglieds ist Istanbul. Der 35-Jährige soll in eine blutige Clan-Fehde um Drogengeschäfte verwickelt sein. Am 7. Februar war er aus Montenegro eingeflogen, um Ende Januar erlittenen Schussverletzungen an der MHH behandeln zu lassen. Um den Aufenthalt des Mannes, der seit Tagen von Polizisten in der Klinik bewacht wird, hatte es heftigen Streit gegeben.