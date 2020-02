Hannover. Im Fall des in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) behandelten mutmaßlichen Clan-Mitglieds zeigt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Entschlossenheit. „Wir sind entschlossen, diesen Herrn so schnell wie möglich wieder loszuwerden“, sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag).

„Am besten wäre, wenn der Herr Deutschland sehr schnell freiwillig verlassen würde. Wenn das nicht geschieht, wird das Innenministerium mit Nachdruck seine Ausweisung vorantreiben.“ Sollte der Patient noch bleiben, werde seine Verlegung ins Justizvollzugskrankenhaus Lingen „mit Nachdruck betrieben“.

In blutige Clan-Fehde um Drogengeschäfte verwickelt?

Der 35-Jährige soll in eine blutige Clan-Fehde um Drogengeschäfte verwickelt sein. Bereits am 7. Februar war das mutmaßliche Mafia-Mitglied aus Montenegro eingeflogen, um Ende Januar erlittene Schussverletzungen an der Medizinischen Hochschule Hannover behandeln zu lassen. Das Klinikum wird sichtbar von der Polizei bewacht.

Weil betonte: „Man muss sich ja fragen, warum dieser Herr überhaupt an der MHH aufgenommen worden ist.“ Diese Frage bedürfe der Klärung. „Ich bin sicher, wenn alle Beteiligten an der MHH geahnt hätten, um wen es sich da handelt, dann hätten sie eine Aufnahme sehr viel kritischer geprüft.“ So etwas dürfe in dieser Form nie wieder passieren.