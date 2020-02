Clan-Mitglied im MHH: Grüne fordern Verlegung des Patienten

Hannover. Im Fall des in der Medizinischen Hochschule Hannover behandelten mutmaßlichen Clan-Mitglieds sprechen die Grünen im niedersächsischen Landtag von einem heillosen Durcheinander. Es sei unbegreiflich, warum der Mann nicht längst in das Justizkrankenhaus Lingen verlegt worden sei, sagte Fraktionschefin Anja Piel am Donnerstag. "Dabei geht es nicht nur um den einen Patienten. Die Sicherheit aller Patientinnen und Patienten in der MHH sowie der Beschäftigten muss an erster Stelle stehen." Sie mutmaßte, Innenminister, Justizministerin und Wissenschaftsminister seien "offenbar zerstritten und unterschätzen völlig die Brisanz dieses Falles".

Piel forderte, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) müsse umgehend sicherstellen, "dass seine Regierung hier schnell wieder handlungsfähig wird".