Rotenburg/Kirchwalsede. In Riekenborstel wurde ein Zigarettenautomat an einem Seil von einem Pkw aus der Verankerung gerissen. Ein Anwohner hörte ein lautes Geräusch, sah den funkensprühenden Automaten am Auto baumeln und alarmierte die Polizei in Rotenburg.

Die Einsatzkräfte teilten mit, den beschädigten, aber ungeöffneten Automaten später am Wegesrand der Lüdinger Straße vorgefunden zu haben. Die Straße verbindet die Ortschaften Riekenborsten und Lüdingen.

Zigarettenautomat mutmaßlich von drei Freunden beschädigt

Kurz darauf ist ein Pkw in der Umgebung angehalten worden. Fahrer und beide Mitfahrer stritten eine Tatbeteiligung ab. Die drei Freunde sind zwischen 19 und 21 Jahre alt und wohnen im Südkreis.

Nach der Spurensuche erhärten sich die Vorwürfe gegen die drei Freunde, doch die Ermittlungen dauern noch an.