Niedersachsen will muslimische Gefängnisseelsorge verbessern

Osnabrück. Niedersachsen möchte die vor sieben Jahren eingeführte muslimische Gefängnisseelsorge weiter verbessern. An der Universität Osnabrück wird dazu heute um 13.00 Uhr ein Forschungsprojekt vorgestellt, das die Professionalisierung der muslimischen Seelsorge hinter Gittern zum Ziel hat. Hintergrund ist ein Eckpunktepapier, in dem die Bundesländer sich darauf verständigt haben, die Seelsorge für Muslime auf demselben Niveau wie die christliche Seelsorge anzubieten. Unter anderem geht es um die professionelle Ausbildung der Seelsorger. Für das Forschungsprojekt in Osnabrück ist das Institut für Islamische Theologie gemeinsam mit dem Justizministerium zuständig.

Wie das Ministerium mitteilte, wächst der Anteil muslimischer Gefangener in Niedersachsen. Im Jugendvollzug liegt der Anteil zur Zeit bei rund 30 Prozent, im Erwachsenenvollzug bei etwa 20 Prozent. Das bedeutet, dass es in niedersächsischen Gefängnissen derzeit rund 1000 Häftlinge muslimischen Glaubens gibt. Um sie kümmern sich derzeit 23 muslimische Seelsorger, die für ihren zumeist ehrenamtlichen Einsatz geschult worden sind.