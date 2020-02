Zwei Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver

Schortens. Eine Frau hat mit einem unerlaubten Überholmanöver auf der Bundesstraße 210 bei Schortens in Friesland einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei in Jever am Montagabend mitteilte, fuhr die Frau zum Überholen nach links auf die Mittelspur, obwohl das an dieser Stelle nur für den Gegenverkehr erlaubt war. Dabei krachte sie mit ihrem Auto frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Neben den beiden Unfallwagen wurde bei dem Zusammenstoß noch ein drittes Auto beschädigt.