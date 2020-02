Bußgeld und Fahrverbot: Mit Tempo 76 in 30er-Zone geblitzt

Bremerhaven. Ein Autofahrer ist in Bremerhaven mit 76 Kilometern pro Stunde an einer Grundschule vorbeigerauscht, obwohl dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde galt. Der Fahrer wurde geblitzt. Ihm drohen ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg, wie die Polizei am Montag mitteilte. 107 der 911 kontrollierten Fahrzeuge waren am Montag zwischen 8.30 und 13.00 Uhr an der Stelle zu schnell unterwegs. Auch deren Fahrer müssen mit einem Verwarnungs- oder sogar Bußgeld rechnen.