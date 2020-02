Celle. Die Polizei Celle räumte am Freitagabend eine Shisha-Bar in der Innenstadt. Grund war ein zu hoher Kohlenmonoxid-Wert. Etwa 50 Gäste mussten das Lokal wegen des giftigen Gases verlassen. Zeitgleich wurde eine zweite Shisha-Bar in der Innenstadt kontrolliert. Dabei wurden Gegenstände gefunden, die laut Polizei gegen das Waffengesetz verstoßen.

Hinsichtlich der Zukunft der beiden Bars gab die Polizeiinspektion Celle vorerst Entwarnung. "Das waren keine Verstöße, sodass man die beiden Shisha Bars nun ad hoc schließen müsste", sagte Anne Hasselmann, Sprecherin der Polizeiinspektion Celle.

Shisha-Bar: Verfahren gegen Betreiber eingeleitet

Die Einsatzkräfte stellten rund zwölf Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher und beanstandeten, dass Tabakbehälter weder korrekt gekennzeichnet noch mit Steuerbanderolen gekennzeichnet waren. Ein Verfahren gegen die Betreiber wurde eingeleitet.

Die Durchsuchung der Shisha-Bars war außerdem auf die Bekämpfung von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung und unerlaubtem Glücksspiel ausgerichtet.