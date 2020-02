19-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Stuhr. Ein 19-Jähriger ist im Kreis Diepholz mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Sein Auto kam am Sonntag in Stuhr aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto habe sich nach dem heftigen Zusammenprall mehrmals auf einem angrenzenden Acker überschlagen, der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Die Bundesstraße 51 war am frühen Abend an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.