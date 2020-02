Steyerberg. Am späten Donnerstagabend ist ein 22-Jähriger in Steyerberg (Niedersachsen) gleich zwei Mal von einem Auto angefahren worden.

Beim ersten Vorfall hatte der junge Mann mit seiner Mutter an der L349 angehalten, da es dort zu einem Wildunfall gekommen war. Der 22-Jährige hatte ein totes Reh von der Fahrbahn gezogen. Plötzlich fuhr ein Auto in Schlangenlinien an der Unfallstelle vorbei und streifte den am Fahrband gehenden Mann. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Passat gehandelt haben.

Anschließend fuhren der nun leicht verletzte 22-Jährige und seine Mutter nach Hause. Als der Mann einen Spaziergang mit seinen Hunden machte und den Parkplatz eines Supermarktes überqueren wollte, raste der selbe VW Passat um eine Kurve auf den Mann zu, sodass er zur Seite springen musste.

Der Wagen fuhr dem Mann über den rechten Fuß, der Fahrer flüchtete erneut. Die Polizei sucht nun Zeugen.