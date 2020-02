Inhaftierter Millionär stellt Befangenheitsantrag

Oldenburg. Der seit mehr als zwei Monaten in Auslieferungshaft sitzende ukrainische Millionär Alexander Onischtschenko hat gegen die Richter des Oberlandesgerichtes Oldenburg Befangenheitsanträge gestellt. "Zeitgleich haben wir eine umfangreiche Stellungnahme abgeben", sagte Onischtschenkos Anwalt Ingo Minoggio der Deutsche Presse-Agentur. Diese enthalte Aussagen von sieben ukrainischen Politikern, die vor einer Auslieferung seines Mandanten in die Ukraine warnen, weil Onischtschenko dort in Lebensgefahr wäre.

Der 50-Jährige war am 28. November im niedersächsischen Achim (Kreis Verden) aufgrund eines Auslieferungsersuchens der Ukraine verhaftet worden. Ihm wird in seiner Heimat Korruption vorgeworfen. Die Oldenburger Generalstaatsanwaltschaft prüft den Auslieferungsantrag, über den das Oberlandesgericht zu entscheiden hat.