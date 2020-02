Bovenschulte: Faktische Koalition von CDU, FDP und AfD

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat die Bundesebene von CDU und FDP aufgefordert, sich klar vom Verhalten ihrer Landtagsfraktionen in Thüringen zu distanzieren. "Was wir in Thüringen erlebt haben, ist eine faktische Koalition von FDP, CDU und der rechtsradikalen Höcke-AfD", sagte Bovenschulte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Er erwarte, dass die Bundesspitzen von CDU und FDP sich deutlich dagegen erklärten und dies aufs Schärfste verurteilten. Der FDP-Politiker und neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich habe das Amt in voller Kenntnis der Stimmen und Kräfteverhältnisse angenommen. "Wenn das nicht gewollt gewesen wäre, hätte man nach der Wahl sofort sagen können, ich nehme das Amt nicht an." Dies sei aber nicht geschehen. "Ein absoluter Tabubruch", so Bovenschulte