Bremen. Neun Waggons eines Güterzuges sind am Dienstagmittag in Bremen entgleist. Das teilte die Bundespolizeinspektion Bremen am Nachmittag mit. Es sei niemand verletzt worden. Die Bahnstrecke Bremen - Oldenburg ist voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt.

Der Güterzug der Deutschen Bahn war auf der Fahrt von Oberhausen nach Wilhelmshaven. Die 38 Schüttgutwaggons waren leer und sollten in Wilhelmshaven mit Kohle beladen werden. Einer der Waggons sei zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und dem Vorstadtbahnhof Bremen-Neustadt entgleist und neben der Spur gelaufen. Direkt am Bahnsteigkopf des Bahnhofes riss dieser Waggon ab. In der Folge entgleisten auch die nächsten acht Waggons. Dabei wurden Schwellen, Gleise und ein Oberleitungsmast schwer beschädigt. Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Bergungsarbeiten dauern bis in die Morgenstunden

Die Bergungsarbeiten werden mindestens bis in die Morgenstunden dauern. Erst nach Bergung der Waggons und Erneuerung des Oberleitungsmastes kann die Strecke zwischen Bremen und Oldenburg bzw. Richtung Friesland wieder befahren werden. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen von Delmenhorst und Hude zum Bremer Hauptbahnhof eingerichtet. Diese Busse sind überlastet.

Fußballfans aus dem Raum Oldenburg sollten zum heutigen Werder-Spiel mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln ab Bremen-Huchting anreisen. Der Unfall hat auch Auswirklungen auf die Zugverbindung nach Sachsen. Mit der Sperrung der Bahnstrecke zwischen Bremen und Delmenhorst ist auch die Verbindung Richtung Oldenburg und Emden betroffen. Laut Deutscher Bahn kommt es dadurch auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Norddeich Mole - Dresden zu Ausfällen und Verspätungen. Züge würden zwischen Leer und Hannover in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, mehrere Halte fielen aus.