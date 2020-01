Zoo Osnabrück stellt Bärin aus Malta vor

Osnabrück. Der Zoo Osnabrück hat eine neue Bärendame präsentiert. Am Dienstag stellte er erstmals die Bärin "Honey" der Öffentlichkeit vor, nachdem sie bereits vor einigen Wochen nach Osnabrück gekommen war. Das Tier stammt aus einem privat betriebenen Zoo auf Malta. Die dortigen Behörden seien über die Koordinatorin des Schwarzbärenbestandes in zoologischen Gärten auf den Osnabrücker Zoo mit der Bitte zugegangen, das Schwarzbärenweibchen aufzunehmen, erklärte eine Sprecherin.

Auf Malta habe "Honey" in einem garagengroßen Verschlag mit Betonboden gelebt, in Osnabrück ist sie nun in der Nordamerika-Anlage Manitoba untergebracht und kann nach einer Eingewöhnungsphase nun auf einem 1900 Quadratmeter großem Gelände umhertollen. Der Zoo ist nun auf der Suche nach einem geeigneten männlichen Partner für "Honey". Nach den ersten Wochen der Beobachtung sind die Zooexperten zuversichtlich, dass die Schwarzbärin auch mit einem Männchen gut klarkommen wird.