Binnenschiffer soll Steuermann getötet haben

Dörverden. Der Kapitän eines Binnenschiffs auf der Weser steht im Verdacht, seinen Steuermann getötet zu haben. Gegen den 37-Jährigen wurde am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Rettungskräfte entdeckten die Leiche des 38 Jahre alten Steuermannes am Samstag auf dem Schiff in einem Schleusenkanal in Dörverden (Landkreis Verden), nachdem zunächst ein medizinischer Notfall gemeldet worden war. Wegen der Art der Verletzungen des Mannes nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Bei der Obduktion habe sich dann der Verdacht eines Tötungsdeliktes erhärtet, sagte die Sprecherin. Der Kapitän wurde daraufhin vorläufig festgenommen, später erließ das Amtsgericht Verden den Haftbefehl. "Die genauen Umstände sowie die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt", sagte die Sprecherin. Das Schiff aus Tschechien liege seit Freitagabend an der Schleuse. Außer dem Kapitän und dem Steuermann waren keine anderen Menschen an Bord.