Werder-Coach nach Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz

Bremen. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist nach seiner Verletzungspause zurück auf dem Trainingsplatz. Der 37-Jährige leitete nach einigen Tagen Pause am Donnerstag erstmals wieder die Übungseinheit seiner Profis. Eine schmerzhafte Entzündung im Fuß, die sich Kohfeldt in der vergangenen Woche zugezogen hatte, hatte dies zuletzt verhindert. Dennoch hatte der Coach beim 1:0-Sieg seines abstiegsbedrohten Teams am vergangenen Samstag bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank gesessen.

"Flo hätte mit seiner bakteriellen Entzündung im Fuß eigentlich im Bett oder im Krankenhaus liegen müssen", hatte Sportchef Frank Baumann tags darauf in der TV-Sendung "Doppelpass" bei Sport1 gesagt. "Ich kann nur den Hut ziehen, dass er trotzdem bei der Mannschaft war." Der Tabellensechzehnte empfängt am Sonntag 1899 Hoffenheim im Weserstadion.