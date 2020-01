Baskets Oldenburg verlieren Eurocup-Spiel in Brescia

Brescia. Die EWE Baskets Oldenburg haben im Basketball-Eurocup im Kampf um die K.o.-Runde einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim italienischen Club Brescia Leonessa verlor der Bundesligist am Mittwoch trotz klarer Führung mit 67:70 (42:34) und steht in der Zwischenrunde nach drei Spieltagen mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Gruppe F auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Oldenburger waren vor allem vor der Pause das dominierende Team und führten teilweise mit neun Zählern (32:23/16. Minute). Doch die Gastgeber kamen nach dem Seitenwechsel deutlich besser ins Spiel und gingen mit einem 51:50-Vorsprung in den Schlussdurchgang. Dort besaß Brescia in einer spannenden Endphase die besseren Nerven. Rickey Paulding war mit 18 Zählern bester Baskets-Schütze.

Bereits am kommenden Mittwoch kommt es in Oldenburg zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen den Baskets und dem Club aus der Lombardei.