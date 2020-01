Einbruch: Unbekannte flüchten und überschlagen sich mit Auto

Gnarrenburg. Nach einem Einbruchsversuch haben sich mehrere Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf ihrer Flucht bei Gnarrenburg (Kreis Rotenburg) mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen. Zuvor habe ein Zeuge mehrere Menschen beim Einbruch in eine Tankstelle beobachtet, teilte die Polizei mit. Mit zwei Wagen seien die Unbekannten dann in verschiedene Richtungen abgehauen, der Zeuge sei ihnen gefolgt. Im Ortsteil Findorf habe sich dann eines der Fahrzeuge mehrfach überschlagen und sei auf einem Grundstück gelandet. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Wagen einen Totalschaden. Von den Unbekannten habe jede Spur gefehlt.