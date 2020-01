Champions League: Vechtas Basketballer kassieren Niederlage

Bandirma. Die Basketballer von Rasta Vechta haben in der Champions League eine Niederlage kassiert. Die Niedersachsen unterlagen dem türkischen Club Bandirma B.I.K. am Dienstagabend auswärts mit 70:82 (31:40) und rutschten mit einer Bilanz von nun 6:6 Siegen in Gruppe B des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs auf Rang fünf ab. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Treffsicherster Akteur beim Bundesligisten war Josh Young mit 23 Punkten, bei den Gastgebern ragte Emanuel Terry mit 24 Zählern und 14 Rebounds heraus. Am kommenden Mittwoch empfängt die Mannschaft von Trainer Pedro Calles im Rasta Dome AEK Athen.