Tödlicher Unfall auf A 1 bei Bremen führt zu Vollsperrung

Stuhr. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 nahe Bremen ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer eines Kleinlasters zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum auf einen stark abbremsenden Sattelzug auf. Die Fahrerkabine des 7,5-Tonners sei dabei komplett zerstört worden, der Fahrer sei eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der 54 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges blieb demnach unverletzt.

An dem Kleinlaster entstand laut Polizei ein Totalschaden, die geladene Wandfarbe floss auf die Fahrbahn. Um zu verhindern, dass Farbe ins Erdreich gelangt, habe die Feuerwehr Sand eingesetzt. Sie war mit rund 100 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort.

Durch den Unfall und die Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Strecke in Richtung Hamburg wurde voll gesperrt. Am Nachmittag ging die Polizei davon aus, dass die Straße erst am Dienstagabend wieder frei gegeben werden kann. Der Sachschaden an dem Kleinlaster und dem Auflieger des Sattelzuges wird auf insgesamt 70 000 Euro geschätzt.