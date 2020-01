Bowlingcenter in Brome ausgebrannt: Schaden in Millionenhöhe

Brome. Nach einem Feuer in einem Bowlingcenter in Brome im Landkreis Gifhorn rechnet die Polizei mit einem Sachschaden von mehr als einer Million Euro. Die Flammen waren am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Daraufhin erfassten sie die acht Bowlingbahnen sowie Kegelbahnen, ein Restaurant und einen Saal. Das Bowlingcenter war nach ersten Erkenntnissen nicht mehr nutzbar. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.