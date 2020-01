Unterrichtsausfall: Minister legt Zahlen vor

Hannover. Wie oft fällt der Unterricht an Niedersachsens Schulen aus? Zahlen dazu will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute der Öffentlichkeit vorstellen. Nach umfangreichen Überprüfungen lägen nun die Werte zum Stichtag 29. August 2019 vor, kündigte das Ministerium an. Die FDP hatte die Unterrichtsversorgung bereits im Herbst mit 98,9 Prozent angegeben. Damit habe der Wert noch unter dem des vorangegangenen Halbjahrs gelegen, als 99,41 Prozent erreicht wurden. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW nannte die Unterrichtsversorgung damals "stellenweise erschreckend".