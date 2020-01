Hambergen. Tragisches Unglück in Niedersachsen: Am Mitttwochnachmittag ist ein neun Jahre alter Junge in Hambergen (Landkreis Osterholz) beim Spielen im Garten seiner Eltern gestorben.

Das Kind hatte im Sandkasten ein tiefes Loch gegraben und sich kopfüber hineingebeugt. Anschließend gelang es dem Neunjährigen nicht mehr, sich alleine aus dem Loch zu befreien. Der Junge verstarb noch am Unglücksort.