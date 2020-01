Lüneburg. In einem Seniorenheim in Lüneburg hat es am Dienstagabend gebrannt. Um 20 Uhr wurde die Feuerwehr in das Heim an der Wichernstraße gerufen, weil auf einer Terrasse zwischen zwei Wohnungen in Feuer ausgebrochen war, das sich schnell auf beide Wohnungen ausbreitete.

Die Feuerwehr rettete 31 Personen, von denen ein Teil bettlägerig war, aus dem Gebäude. Drei von ihnen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen kamen in einer nahe gelegenen Kirchengemeinde unter und wurden dort von einem Großaufgebot von Rettungskräften versorgt.

Feuer im Seniorenheim: Brandursache ist noch unklar

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die beiden Wohnungen sind allerdings unbewohnbar. Trotzdem konnten noch am Abend 27 Bewohner in das Heim zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Brandort ist abgesperrt. Insgesamt waren 100 ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz.