14 Lotto-Millionäre in Niedersachsen

Hannover. Die Zahl der neuen Lotto-Millionäre in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr gesunken. 2019 konnten sich landesweit 14 Tippspieler über mindestens siebenstellige Gewinne freuen - ein Jahr zuvor waren es noch 22, wie Lotto-Niedersachsen-Sprecherin Petra-Kristin Bonitz am Dienstag sagte. 2017 gab es nur zwölf neue Lotto-Millionäre in Niedersachsen. Bundesweit räumten im vergangenen Jahr 127 Lottospieler Millionengewinne ab, 2018 waren es 152. Unter den Ländern lag Baden-Württemberg mit 23 Millionengewinnen vorne - vor Nordrhein-Westfalen (21), Bayern (19) und Niedersachsen.