Westerstede. Wie durch ein Wunder ist ein 18-Jähriger nach einem Unfall lebend aus einem völlig zerstörten Auto geborgen worden. Nach Polizeiangaben hatte der Fahranfänger am Sonnabend im Landkreis Ammerland in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der 18-Jährige schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete ihn aus dem Wrack, das in einem Graben lag.

Der junge Mann kam ins Krankenhaus. Durch die Wucht des Aufpralls flogen Trümmerteile bis zu 30 Meter weit und beschädigten die Fensterscheiben eines Wohnhauses. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.