Bremen. Ein Mann ist auf dem Gelände einer Spedition in Bremen mit einem Auto in die Weser gefahren. Er erklärte, während der Fahrt einen Schwächefall erlitten zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit seinem Wagen rammte der 23-Jährige am Donnerstag zunächst drei parkende Autos, durchbrach dann eine Kaimauer und stürzte anschließend mehrere Meter tief in den Fluss.

Während der Wagen sank, konnte sich der Angestellte der Firma allein aus dem Wagen befreien und an Land klettern. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste das Auto mit einem Kran bergen. Die Wasserschutzpolizei sperrte während der Bergung den Schiffsverkehr auf der Weser.