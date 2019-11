Hannover. Den Führerschein ist ein 20 Jahre alter Ostfriese erstmal los, nachdem er völlig betrunken mit einem E-Roller vor der Polizei geflüchtet ist. Besonders ungünstig für den jungen Mann: Seine Flucht endete damit, dass er mit dem E-Scooter ausgerechnet gegen einen Streifenwagen prallte. Doch eines nach dem anderen:

In der Nacht zu Donnerstag fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen Mitternacht in der Innenstadt von Hannover ein junger Mann auf einem E-Scooter auf, weil dieser bei Rot über einer Kreuzung fuhr. Die Polizisten entschlossen sich, den Mann anzuhalten. Mehrfach forderten die Beamten den Mann auf, stehen zu bleiben. Doch dieser fuhr, vermutlich bei Tempo 20, was die Höchstgeschwindigkeit der E-Roller ist, unbeirrt auf dem Geh- und Radweg neben der Fahrbahn weiter.

Atemalkoholtest ergibt mehr als zwei Promille

Daraufhin entschlossen sich die Polizisten, den E-Scooter-Fahrer zu überholen und ihren Streifenwagen quer auf dem Gehweg zu stellen. "Trotz ausreichendem Abstand schaffte es der Mann offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr, sein Leihfahrzeug anzuhalten und kollidierte mit der rechten hinteren Fahrzeugtür des Streifenwagens", sagte ein Polizeisprecher.

Ein Atemalkoholtest ergab wenig später einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des 20-Jährigen sicher. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.