Polizei nimmt Ermittlungen zu zwei Frauenmorden wieder auf

Cuxhaven. Vor mehr als 25 Jahren wurden bei Bremerhaven die Leichen von zwei jungen Frauen gefunden. Wie die Gerichtsmedizin feststellte, wurden beide Frauen erdrosselt. Der oder die Täter konnten bis heute nicht gefasst werden. Jetzt nimmt die Polizeiinspektion Cuxhaven die Ermittlungen zu den beiden "Cold Cases" von 1992 und 1993 wieder auf. Für Hinweise ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Über die beiden Fälle berichtet auch "Aktenzeichen XY ... ungelöst" in der nächsten Sendung am Mittwoch, 13-11. um 20.15 Uhr.

Beide Frauen arbeiteten als Prostituierte in Bremerhaven

Der erste Mord geschah am Abend des 24. September 1992. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Täter um 20 Uhr zum Straßenstrich in der Van-Heukelum-Straße in Bremerhaven und lockte dort die 22-jährige Prostituierte Vanessa Wardelmann in einen dunkelblauen Kleinwagen. Zwei Tage später wurde die Leiche der jungen Frau nahe dem Fluss Lune im Bereich der Gemeinde Loxstedt in der Nähe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd/Nesse an der A 27 gefunden.

Vanessa Wardelmann wurde am 24. September 1992 ermordet.

Foto: Polizeiinspektion Cuxhaven

Etwa sieben Monate später, am 8. Mai 1993, nahm ein bislang unbekannter Täter Kontakt mit der damals 26-jährigen Anja Witt auf, die ebenfalls als Prostituierte in der Van-Heukelum-Straße in Bremerhaven gearbeitet hat. Am nächsten Tag fanden Spaziergänger ihre Leiche in einem Waldstück an der B 215 in der Nähe der A 27 an der Ausfahrt Verden Nord.

Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Cuxhaven zu wenden: Telefon +49-(0)4721 5730.

( cw )