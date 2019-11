Papenburg. Durch das schnelle und umsichtige Handeln von Anwohnern und Polizei konnte eine fünfköpfige Familie aus einem brennenden Haus in Papenburg (Niedersachsen) gerettet werden. Wie die Stadt mitteilt, alarmierten am Montagmorgen gegen 6 Uhr Anwohner die Feuerwehr, weil am Grader Weg ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen war. Im Erdgeschoss des Hauses brannte es bereits lichterloh. Die Familie, die sich in der Dachgeschosswohnung über dem Geschäft befand, war quasi in dem Gebäude eingeschlossen.

Nachbarn sowie die ersten Polizisten, die am Einsatzort eintrafen, lehnten eine Leiter an das Haus. Über diese konnte sich die Familie retten, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. „An dieser Stelle muss man ein großes Lob und Dankeschön für das umsichtige Handeln der Anwohner und der Polizisten aussprechen“, sagte Papenburgs Stadtbrandmeister Josef Pieper und fügte hinzu: „Die Bewohner sind mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Das hätte auch sehr viel schlimmer enden können.“