Cuxhaven/Hamburg. In einer groß angelegten Polizei-Aktion haben rund 120 Beamte des SEK und des MEK in Hamburg und anderen norddeutschen Städten Wohnungen durchsucht und mehrere Männer verhaftet. Sie sollen in Zusammenhang stehen mit Drogenschmuggel und einer räuberischen Erpressung.

Wie die Polizei in Cuxhaven mitteilte, sei man mit der Staatsanwaltschaft Stade seit mehreren Wochen auf der Spur von neun Männern zwischen 21 und 31 Jahren aus Hemmoor und Umgebung. Bei diesen Ermittlungen seien drei von ihnen (21 bis 24 Jahre) aufgefallen, weil sie einen 22-Jährigen aus dem Raum Stade am Donnerstagabend mit einer Schusswaffe bedroht, geschlagen und beraubt haben sollen. Das habe dazu gedient, "um an Informationen zu kommen". Gegen alle drei wurden Haftbefehle ausgesprochen.

Denn aufgrund dieser Tat hätten 120 Polizisten in der Nacht zu Sonnabend zwölf Häuser in Hamburg, Cuxhaven, Hemmoor und Land Hadeln durchsucht. Die Beschuldigten seien am Sonnabendmorgen in Hamburg und Hemmoor verhaftet worden. Gleichzeitig habe man mehrere Kilo Marihuana sichergestellt. Über weitere Hintergründe machte die Polizei keine Angaben.