Hannover. Am Donnerstagmorgen wurden die Bewohner einer Wohngemeinschaft in Hannover von einem Einbrecher überrascht, der sich in gerade in ihrer Küche Essen zubereitete und verzehrte. Der 49-Jährige hatte sich durch das Aufhebeln der Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt verschafft.

WG-Bewohner alarmieren Polizei

Der Aufforderung wieder zu gehen, wollte der Mann jedoch nicht nachkommen, deswegen riefen die Bewohner die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann anschließend ohne Widerstand fest. Nun ermittelt die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl gegen den 49-Jährigen.

Nach aktuellen Informationen hat der Mann keinen festen Wohnsitz in der Deutschland. Weil deswegen Fluchtgefahr bestehe, ordnete ein Richter am Freitag Untersuchungshaft an.